Weinstube Weidenbusch ist zu Als auf dem Ehrenberg hell die Gläser klangen

In den Achtzigern hat Herbert Hartmann das Kunstwerk dem damaligen Wirt des „Kelterles“ abgekauft, das einzige Lokal in der Leonberger Altstadt, das er als eingefleischter Eltinger gelegentlich besucht hat. Das Bild steht für das, was auch das Leben der Familie bestimmt hat: Harte Arbeit im Weinberg von Kind an, viel Arbeit für das Ehepaar in der Weinstube.