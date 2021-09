Weinberg-Rundgang Hoffnung auf aromatischen Wein

Kühles Frühjahr, verregneter Sommer

Es gab in diesem Jahr einfach zu viel Regen. Wegen des kühlen und nassen Frühjahrs mit wenig Sonne sind die Trauben schon mit Verspätung in die neue Saison gestartet. Und mit reichlich Regen ging es weiter. So konnte sich der von den Wengertern gefürchtete Pere­nospora-Pilz, auch falscher Mehltau genannt, bereits vor der Blüte in fast allen Weinbergen ausbreiten. „Nur wer in den Regenpausen konsequent Pflanzenschutz betrieben hat, egal ob Bio oder konventioneller Weinanbau, der kann jetzt überhaupt etwas ernten“, sagt Geologe und Vereinsmitglied Thomas Friedrich.