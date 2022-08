Weinbau in Leonberg Trockenheit hat auch Vorteile

Jungpflanzen leiden unter der Trockenheit

Und Jungpflanzen leiden in Trockenzeiten besonders, da ihre Wurzeln sich erst noch ausbilden müssen. Das zeigt Christian Bock an einem von ihm vor wenigen Jahren angelegten Weinberg, obwohl er diesen sogar bewässert hat. Die Beeren seines pilzresistenten weißen Sauvignac sind sehr klein geblieben, ungleichmäßig ausgereift, etliche Stöcke sind ganz ausgetrocknet, sie waren zum Teil bereits durch Nagerfraß vorgeschädigt. Der trockene Sommer hat aber durchaus Vorteile für die Weintrauben: Wenn es nicht regnet, bleiben Trauben und Laub trocken und Pilze wie der echte und falsche Mehltau halten sich in Grenzen. Und von Frostschäden sind die Reben in diesem Jahr komplett verschont geblieben. Durch die Trockenheit haben die Trauben zudem eine festere Außenhaut gebildet. Das ist durchaus ein Vorteil zum Beispiel gegen die Kirschessigfliege, die gerne rote Trauben befällt. Aber auch hier gibt es Entwarnung: Denn mit dieser Fliege ist nicht mehr zu rechnen, es ist ihr zu warm. Die festere Haut der Beeren kann aber zum Nachteil werden, wenn es jetzt zu Starkregen kommen würde, dann könnte die Außenhaut platzen. Wann dann geerntet werden kann ist noch offen, das hängt neben der Sorte und der Traubenreife auch noch von anderen Faktoren ab. Im Nebenerwerb kann meist nur am Wochenende geerntet werden, weil nur dann ausreichend Helfer zur Verfügung stehen – und es darf nicht regnen bei der Ernte.