Weinanbau in Leonberg Neuer Besen mit großem Angebot

Am Hitze-Wochenende geht’s ins Freie

Zumindest solche Probleme hat Martin – und jetzt kommt der dritte Hartmann aus Eltingen ins Spiel – nicht. Der Sohn von Brigitte und Herbert Hartmann ist ambitionierter Wengerter, der in den Hängen am Ehrenberg gleich mehrere Sorten anbaut. Doch seitdem die Weinstube seiner Eltern geschlossen ist, läuft es mit dem Absatz nicht mehr so gut. Also haben Martin Hartmann und seine Partnerin Ivonne Dombrowski aus der Not eine Tugend gemacht und starten im Privathaus in der Balinger Straße 33 mit einer Besenwirtschaft. Geöffnet hat sie an den kommenden zwei Wochenenden, jeweils von Freitag bis Sonntag.