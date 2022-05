Weiler Sozialstation Stadt gibt Gesellschafteranteile ab

Lesen Sie aus unserem Angebot: Bedarf an altersgerechten Wohnungen wächst

Gerade deshalb sei die Keppler-Stiftung der richtige Träger, um die Sozialstation für die Zukunft gut aufzustellen. „Die haben große Erfahrung und sind ein starker Akteur in der Stadt.“ Neben der einrichtungsübergreifenden Nutzung von Personalkapazitäten und dem Bereitstellen von Fachwissen könne die Keppler-Stiftung insbesondere auch die fachliche und organisatorische Begleitung der Sozialstation besser wahrnehmen.

Beirat soll Stadt und Kirchen weiterhin mit einbeziehen

Die Mitglieder des Gemeinderats begrüßten den Vorschlag ebenfalls: „Wir machen das schweren Herzens, aber für die Zukunft der Sozialstation ist es richtig und gut“, kommentiert etwa CDU-Stadtrat Martin Buhl. „Aber die Beziehung zur Bevölkerung darf nicht abreißen.“

In den nichtöffentlichen Vorberatungen war deshalb laut der Stadtverwaltung der Wunsch nach einem Beirat, in den sowohl die Stadt als auch die Kirchengemeinden eingebunden werden, aufgekommen – was auch explizit bei der Keppler-Stiftung Zustimmung fand. Thema im Gremium war zudem das Schicksal der Mitarbeiter. Für diese soll sich nichts ändern, außerdem seien sie schon schriftlich informiert worden, so die Verwaltung.