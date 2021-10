Weiler Kirchengemeinde Schafhausen bekommt neue Pfarrerin

Warum überhaupt Kirche?

Der Diskurs, die engagierte Auseinandersetzung mit der Rolle des Glaubens in der Gesellschaft, hat sie auf allen beruflichen Stationen in ihrem Leben, vom Vikariat in Immendingen über die Pfarrstellen in Glems bei Metzingen und in Tuttlingen, begleitet. Die Frage nach der Aufgabe des Glaubens und der Kirche in der Gesellschaft ist ihr immer wieder begegnet, vor allem bei ihrer Arbeit als evangelische Religionslehrerin an verschiedenen beruflichen Schulen im Raum Tuttlingen. Der Schluss, den sie zieht, ist ein urchristlicher: „Glaube ohne Tun geht nicht.“ Das hat sie auf ihrem beruflichen Weg durchweg so erfahren: „An den Berufsschulen war ich tendenziell eher in einem unchristlichen Feld. Umso wichtiger war die Auseinandersetzung mit der Frage, warum Kirche? Und welche Relevanz hat der Glaube in unserer Gesellschaft?“ Pfarrerin Hafner scheut diese Diskussionen nicht, schließlich engagiert sie sich im christlich-islamischen Dialog und hört bei allen Glaubensdingen genau hin.