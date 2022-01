Weiler Brandstifter in Haft 41-Jähriger zündet Kinderwagen an

Weil der Stadt - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchte schwere Brandstiftung gegen einen 41-Jährigen, der am Montag gegen 18.35 Uhr im Zentrum von Merklingen mehrere Gegenstände in Brand gesetzt haben soll. Darunter befand sich ein Kinderwagen im Fahrradabstellraum einer Flüchtlingsunterkunft in der Luisenstraße. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht, bevor sich die Flammen ausbreiten konnten. Das von insgesamt 34 Menschen bewohne Gebäude wurde kurzzeitig evakuiert, war im Anschluss aber wieder uneingeschränkt bewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5 000 Euro.