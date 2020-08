Zu Gefängnis verurteilt

Helmut Epple ist ein bekannter Name in Sachen Bürgermeister-Ambitionen. Der Weissacher Privatier hat es zuvor schon in seiner Heimatgemeinde, in Renningen und in Rutesheim versucht. Der 61-Jährige war aufgefallen, als ihn vor einem Jahr das Amtsgericht Leonberg zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt hatte, wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und falscher Verdächtigung. Epple legte Berufung ein, deshalb ist er noch auf freiem Fuß. Wie das Landgericht Stuttgart unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt, ist die Berufungsverhandlung für Oktober angesetzt, nachdem sie wegen Corona verschoben worden war.