Weil der Städter Bürgermeister Christian Walter: „Der Sport erdet mich“

Weil der Stadt - Seit November ist Christian Walter Bürgermeister von Weil der Stadt – ein großer Schritt für den 30-Jährigen, der vorher Lehrer in Stuttgart war. Ein solcher Perspektivenwechsel schärft den Blick auf das Wesentliche, auch weil er nicht mehr so viel Freizeit hat. Bislang war er zum Beispiel Handballer in der Bezirksklasse bei der HSG Gablenberg-Gaisburg in Stuttgart-Ost. Walter hat auch eine Trainer-C-Lizenz und war früher Schiedsrichter bis in die 3. Bundesliga. Für unsere kleine Advents-Serie wollten wir von ihm wissen: Was ist ihm heilig?