Zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, hat ein noch unbekannter Täter in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Riemerstraße in Weil der Stadt sein Unwesen getrieben. Dem Unbekannten gelang es, sich zunächst in die Garage Zutritt zu verschaffen. Anschließend drückte er das verschlossene Tor einer Einzelgarage auf. Im Innern hebelte er zwei E-Bike-Akkus von den Rahmen der Fahrräder und ließ diese mitgehen. Der entstandene Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 1200 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 33 / 52 77 mit der Polizei Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.