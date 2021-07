Weil der Stadt Wolfgang Schütz wird Ehrenbürger

Lesen Sie aus unserem Angebot: Manchem war die Mutter fast peinlich

1968 trat Wolfgang Schütz dem Heimatverein bei. Sein Onkel Siegfried, Arzt in Merklingen, hatte das Interesse an der Ortshistorie bei seinem vielseitig interessierten Neffen wachgehalten. „Ich hatte während des Studiums Seminare in Volkskunde belegt“, erzählt dieser, „und dabei habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt: Wissenschaft und Humor schließen sich nicht aus.“

Das ist eine Maxime im Leben des dreifachen Vaters geworden. Ohne eine ordentliche Prise Witz hat kein Text je seine Feder verlassen. Und wo das Wort nicht genügt, fügt er seine humorvollen Zeichnungen bei. Die waren schon bei seinen Schülern begehrte Sammelobjekte und brachten ihm schnell seinen Spitznamen ein: „woSch“. So signiert er noch heute seine Werke, von denen aktuell eine Auswahl im Stadtarchiv Weil der Stadt ausgestellt ist.

„Mit der Pensionierung begann ein neues Leben für mich“, sagt Schütz und schmunzelt, „und mit dem Internet sowieso.“ Das ist inzwischen ein unverzichtbarer Impulsgeber für den bekennenden Listenschreiber und leidenschaftlichen Rechercheur.

Die Liste von Wolfgang Schütz‘ Verdiensten um die Stadt ist lang. Angefangen bei der Erforschung der Heimatgeschichte über den ehrenamtlichen Aufbau und die Leitung des Stadtmuseums bis hin zu unzähligen abendfüllenden Vorträgen für Vereine, Jubiläen und Institutionen, regelmäßige Beiträge im Wochenblatt und nicht zu vergessen etliche Veranstaltungsplakate, Cartoons rund ums Klösterle sowie Buchpublikationen zur Heimatgeschichte.

Der Schütz“ weiß immer Bescheid

Und wann immer es einem Ortsverein an historischen Details und Kolorit fehlt, kann Wolfgang Schütz helfen. Zum Beispiel, als im Jahr 1999 die Bürgergarde in Anlehnung an die historische Bürgermiliz des frühen 19. Jahrhundert gegründet wurde. Oder wenn die beliebten Weiler Nachtwächter neue Anekdoten für ihre Führungen brauchen. Schütz findet immer etwas.

Es ist die Neugier, die ihn antreibt, immer noch. Und die hat schon so manches über Weiler Bürger und Familien ans Tageslicht gebracht. Wie die Geschichte des Mediziners Franz Joseph Gall, Spross einer der über Jahrhunderte hinweg einflussreichsten Weiler Familien: „Gall war überzeugt davon, das Wesen eines Menschen an dessen Kopfform ablesen zu können. Er war der Urheber der Phrenonlogie und eigentlich ein Vorreiter der modernen Hirnforschung“, erklärt Schütz.

Die Ehrungen sprechen für sich

Aufzuführen, wo Wolfgang Schütz noch überall gewirkt und gestaltet hat, würde wohl den Rahmen sprengen. Doch die Ehrungen sprechen für sich: 1996 die Medaille für Verdienste um die Heimat, 2010 ein Landespreis für Heimatforschung, 2011 die Goldene Bürgermedaille. Und pünktlich zum 80. Geburtstag am 3. Mai wurde die Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt verkündet – am Donnerstag bekommt er sie verliehen.