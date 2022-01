Weil der Stadt Wiese könnte Firmen-Expansion weichen

Wie aufwendig dieses Verfahren sei, sehe man alleine an der Dicke der Unterlagen, sagte Bürgermeister Christian Walter. Neben einer schalltechnischen Untersuchung und einer artenschutzrechtlichen Prüfung hatte das Nürtinger Büro „StadtLandFluss“ auch einen ausführlichen Umweltbericht vorgelegt. Dieser rechnet der vor Ort zum Großteil vorhandenen Magerwiese und den Böden zwar eine mittlere bis hohe naturschutzfachliche Bedeutung an – resümiert aber auch, dass der Eingriff durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden kann.

Ausgleichsflächen sind zerstückelt

Dass diese Ausgleichsmaßnahmen, unter anderem etwa die Umwandlung eines Ackers in artenreiches Grünland in Hausen, alle auf Weiler Gemarkung stattfinden sollen, lobte die Grünen-Stadträtin Sabine Holmgeirsson. Trotzdem, so merkte sie an, seien die entsprechenden Flächen sehr klein und zerstückelt. „Wir hätten auch gerne eine große Ausgleichsfläche“, sagte Jürgen Katz. Allerdings bräuchte eine Ausgleichsfläche eben auch Aufwertungspotenzial – und Flächen, die man in Weil der Stadt noch aufwerten könne, seien dünn gesät.

Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes: Rund 50 Prozent der Flächen in der Kepler­stadt haben einen Schutzstatus. Eine Besonderheit, die auch der Planer Andreas Nölle kommentiert: „Weil der Stadt ist wie kaum eine andere Stadt, die ich in 40 Jahren erlebt habe, in Naturschutzgebiete eingebettet.“