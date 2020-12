Das zeigen auch die praktischen Beispiele. In Heimsheim wird die Sitzung – wie zum Beispiel am kommenden Montag wieder – in der Turnhalle der Ludwig-Uhland-Schule übertragen. Bürger müssen sich aber vorher bei der Stadtverwaltung anmelden, da die Zahl der Plätze begrenzt ist. Noch bequemer haben es die Calwer. Dort können sich die Bürger einen Livestream der Sitzungen zuhause anschauen – und über die Zoom-Sitzung sogar Einwohnerfragen stellen. Erfahrungen vieler Kommunen, die derzeit in der Pandemie virtuell tagen, zeigen, dass sich solche Video-Sitzungen viel mehr Bürger anschauen und somit an der Kommunalpolitik teilhaben, als sich zu Präsenzsitzung in die Ratssäle aufmachen.