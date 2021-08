Weil der Stadt Wahlplakat der Grünen beschädigt

Weil der Stadt - Unbekannte haben in Weil der Stadt ein großflächiges Wahlplakat der Grünen für die Bundestagswahl am 26. September beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Freitag am Kreisverkehr B 295/Grabenstraße. Die Unbekannten rissen das Plakat teilweise von der Trägerplatte und beschmierten den Rest mit schwarzer Farbe. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Weil der Stadt unter der Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70 in Verbindung zu setzen.