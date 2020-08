Weil der Stadt - In Weil der Stadt hat der zweite Wahlgang der Bürgermeisterwahl begonnen. Dabei stimmen wieder viele Wähler per Brief ab. Bis Sonntagmorgen sind bei der Stadtverwaltung etwa 6000 Briefwahl-Unterlagen eingegangen, berichtet Jessica Dengel, die stellvertretende Hauptamtsleiterin. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen haben 7490 Weil der Städter per Brief gewählt.