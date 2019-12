Weil der Stadt Unterstand mit Mülltonnen brennt

Weil der Stadt - Ein brennender Schuppen an einem Wohnhaus wurde der Rettungsleitstelle Böblingen am Freitagabend gegen 21.20 Uhr aus der Keltenstraße in Weil der Stadt gemeldet. Da man also davon ausging, dass eine Gefahr für die Bewohner bestand, rückte die Feuerwehr Weil der Stadt mit 45 Einsatzkräften aus, außerdem die Polizei Leonberg und der Rettungsdienst. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei dem Schuppen um einen Unterstand für Mülltonnen handelte, der weit genug von den umliegenden Wohngebäuden entfernt stand, sodass die Feuerwehr keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen und nur den Brand löschen musste. Außerdem war neben dem Unterstand ein Roller geparkt, der durch die Hitze erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden an den Tonnen, dem Unterstand sowie an dem Roller wird auf circa 8000 Euro geschätzt.