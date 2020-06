Weil der Stadt - Einen Schaden von rund 2000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer angerichtet, der zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 5.50 Uhr, in einen Unfall in der Heimsheimer Straße in Hausen verwickelt war. Er stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda und machte sich anschließend davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Telefon 0 71 52 / 60 50, entgegen.