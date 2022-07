Weil der Stadt und Leonberg Kommunen erhöhen Kita-Gebühren

Trotz Differenzen beim Thema Gebühren gute Zusammenarbeit

Trotzdem schlägt man im Elternbeirat auch sehr versöhnliche Töne an, lobt ausdrücklich die gute Zusammenarbeit und den transparenten und regen Austausch mit der Verwaltung in vielen Gesprächsrunden. Die Stadt bemühe sich sehr, erklärt Müller-Gorchs. „Aber es ist unausweichlich, dass man nicht immer zum gleichen Ergebnis kommt.“ Auch, wenn sie die Argumentation der Verwaltung bis zu einem gewissen Grad verstehen könne.

Die Verwaltung rechtfertigt die Erhöhung unter anderem mit Tarifabschlüssen und der damit verbundenen Personalkostensteigerung, ebenso wie eine allgemeine Preissteigerung der Betriebskosten und mit den vielen laufenden Bauprojekten im Kita-Bereich in Weil der Stadt. Eine wichtige Kennzahl ist außerdem der Kostendeckungsgrad. Seitens der Landesverbände sollte dieser im Idealfall bei rund 20 Prozent liegen – in Weil der Stadt liegt er bei höchstens 14 Prozent. „Den Rest trägt die Allgemeinheit“, so Tanja Kübler im Gemeinderat. Und jetzt? An der Entscheidung des Gemeinderats lässt sich trotz aller Enttäuschung nicht mehr rütteln – die Erhöhung kommt, das weiß auch Müller-Gorchs. Die Eltern wolle man nun mit einem Rundbrief informieren. Es bleibt ein klarer Appell des Elternbeirats: „Sich einbringen und bei der nächsten Wahl darauf achten, wen man wählt.“

Auch in Leonberg steigen die Gebühren

Derweil werden auch in anderen Kommunen im Altkreis die Gebühren erhöht. In Leonberg etwa hat man sich mit Nennung der Inflationsrate sowie der steigenden Sach- und Personalkosten an den von den Landesverbänden vorgeschlagenen 3,9 Prozent orientiert. So erhöhen sich die Kosten in der Regelbetreuung für Familien mit einem Kind von 122 auf 127 Euro. Die verlängerten Öffnungszeiten wurden bereits vor der Erhöhung mit einem Aufschlag von 25 Prozent bepreist. Im Gegensatz zu Weil der Stadt gab es in Leonberg aber kaum Diskussionen im Gemeinderat – und auch keine Gegenstimmen.