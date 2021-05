Anschließend traf die 16-Jährige sich mit ihrer 17-jährigen Freundin, die beiden hielten sich im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof in Weil der Stadt auf. Plötzlich tauchte der unbekannte Mann wieder auf. Er stellte sich neben die Mädchen und machte eine anzügliche Bemerkung. Laut Aussagen der Mädchen hatte der Täter eine Hand in seiner Hose und spielte an seinem Geschlechtsteil rum.