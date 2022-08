Am Samstag sind Unbekannte zwischen 1 Uhr nachts und 8.30 Uhr am Morgen in ein Wohnhaus in Merklingen eingebrochen. Sie brachen die Haustür auf und durchwühlten in mehreren Zimmern sowohl etliche Schubladen als auch Schränke. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, blieb laut Polizei zunächst unklar. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich beim Polizeirevier in Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52/ 60 50, zu melden.