Weil der Stadt Ukraine-Helfer wollen nicht vergessen werden

Hoher Preis für Freiheit

Schockierende Berichte liefert Bogdan, erzählt etwa von einem Freund, der nun in russischer Kriegsgefangenschaft sei. Nach Butscha hätten die russischen Soldaten ihre Strategie geändert und würden nun mit mobilen Krematorien durch die besetzten Gebiete fahren, um die Gräueltaten zu vertuschen. „Das ist der Preis, den die Ukraine für die Freiheit zahlt“, sagt Bogdan. Wieso er angesichts der Lage die Hoffnung nicht verliert? „Welcher andere Weg bleibt uns?“

Wie also helfen? Diese Frage höre er häufig, so Bogdan. Seine Spendensammlungen konzentrieren sich auf zwei Bereiche. Zum einen will er Kinder unterstützen, hat etwa kürzlich 32 Familien, deren Väter im Krieg gefallen sind, mit Hilfsgütern versorgt und versucht, langfristige Betreuungsangebote für sie zu finden. Ein Großteil der Hilfstransporte in den Osten der Ukraine gehen aktuell zudem an das Militär. Denn das seien hauptsächlich normale Männer – Bauarbeiter, Manager, DJs, Lehrer – die auch Ausrüstung brauchen. Von Geldspenden besorgt Bogdan Tablets, Drohnen, Funkgeräte, Erste-Hilfe-Sets, festes Schuhwerk oder Schutzwesten.

Hilfe geht weiter

Bald geht es für Bogdan wieder los: Wahrscheinlich am Samstag will er Generatoren und Defibrillatoren in ein Krankenhaus in der stark umkämpften Stadt Slowanjsk bringen. Und auch für Karoline Nourddine geht die Arbeit weiter: Am Donnerstag, 7. Juli, ab 18 Uhr eröffnet sie eine eigene Benefizausstellung in der Wendelinskapelle, deren Einnahmen an die Ukrainehilfe von Ivan Bogdan gehen. Auch beim Stadtfest will sie mit einem Ukraine-Stand vor Ort sein.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Zwei Unterkünfte für Ukrainer Sporthalle in Leonberg wird als Notunterkunft belegt Schon in der nächsten Woche sollen die ersten 40 Geflüchteten aus der Ukraine in der Turnhalle des Berufsschulzentrums unterkommen. Eine weitere Unterkunft ist im Gewerbegebiet Hertich vorgesehen.

Und auch, wenn die Hilfe der Weil der Städter manchmal angesichts der dramatischen Lage nichtig wirkt –wichtig ist sie für Bogdan trotzdem. Er zitiert ein ukrainisches Sprichwort: „Tropfen für Tropfen entsteht ein Ozean.“

Infos zu Spenden- und Hilfsmöglichkeiten gibt es per Mail unter k.nourddine@gmx.de oder auf Instagram unter @karolinanourddine.