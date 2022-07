Weil der Stadt Stadtfest mit 45 Ständen und Live-Musik

Mit einem großen Stadtfest wird in Weil der Stadt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, offiziell der neugestaltete Marktplatz eröffnet. Am selben Wochenende wird das 20-jährige Jubiläum der Weiler Nachtwächter gefeiert. Unter dem Motto „Wir feiern die ganze Stadt“ beleben mehr als 45 Stände von Vereinen, Gewerbe und Gastronomie nahezu die gesamte Innenstadt. Unter anderem gibt es ein Kinderprogramm sowie drei Bühnen mit Live-Musik und weiteren Events. Der Sonntag ist für den Einzelhandel verkaufsoffen.