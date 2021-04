Die neue Geschäftsführerin, die in Kiel geboren wurde und seit 32 Jahren in Baden-Württemberg lebt, bringt langjährige Erfahrung in der ambulanten Pflege mit. Sie war als Krankenschwester, in der Pflegedienstleitung und als Qualitätsmanagerin für das Sozial- und Gesundheitswesen tätig. Zuletzt war sie bei einem großen kirchlichen Träger in der Altenhilfe für das Qualitätsmanagement zahlreicher ambulanter Dienste verantwortlich.