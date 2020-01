Weil der Stadt Seit 25 Jahren schlägt das „Herz für’s Olgäle“

Er habe ihn zwar nicht mehr selber kennengelernt, erzählt sodann der Bürgermeister Thilo Schreiber. Aber er habe ­gehört, dass man Rainer Herrmann fast nichts habe abschlagen können, beschrieb er dessen Beharrlichkeit. Die Stadt begleite diese wichtige Aktion, so gut es gehe. Er sei selbst schon bei Professor Bielack in der Klinik gewesen und wisse, dass das Geld eins zu eins „ohne Wasserköpfe“ dort ankomme, wo es gebraucht werde.

Wo fließt das Geld hin?

Der Mediziner Stefan Bielack erklärt, wo die Spenden hinfließen: eingesetzt „Wir behandeln Kinder ab der Geburt bis etwa zum 18. Lebensjahr, die von ganz unterschiedlichen Krebserkrankungen betroffen sind.“ Alle Eltern machten sich schreckliche Sorgen um ihr Kind. „Wir müssen die Menschen so durch die Erkrankung begleiten, dass das Leben hinterher weitergehen kann“, erklärt Bielack. Dazu habe man ein gutes psychosoziales Team. Der Bedarf an Betreuung sei aber groß. „Durch die Spenden wird derzeit die Hälfte der Kosten für unsere zweite Psychologin, Verena Schäfer, gestemmt und damit diese wichtige Arbeit unterstützt“, sagte der Leiter des Pädiatrisch-Onko­logischen Zentrums.

Ohne die vielen engagierten Menschen im Kreis Böblingen und in der Nachbarschaft wäre dieses Engagement nicht möglich gewesen. Viele Privatleute, Vereine und Firmen sammelten bei unzähligen Veranstaltungen und Aktionen Geld für „das Olgäle“. So sind etwa seit mehr als 15 Jahren die Freunde vom Schwaben Chapter der ­Harley Davidson-Besitzer Stuttgart dabei, etwa wenn sie bei der Leonberger Autoschau eine Fotoaktion organisieren und in der Vorweihnachtszeit Gutsle verkaufen. 2019 gab es in der Leonberger Stadthalle eine Benefiz-Vorstellung der Renninger Theatergruppe „D‘Rank-Bachl“, ein Benefiz-Kegelturnier des KSV Weissach, Spenden vom Brauereiplatzfest in Magstadt und vieles mehr.

Die nächsten Termine

„Rainer Herrmanns Wunsch war es, dass das Herz fürs Olgäle weiterschlägt“, sagt Joachim Degl. Und deswegen ist auch für dieses Jahr wieder einiges geplant, was Geld in die Spendenkasse bringen soll. So läuft bereits der Vorverkauf für ein Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 26. Januar in der Festhalle Magstadt. Und auch das Benefiz-Jedermann-Kegelturnier beim KSV Weissach ist schon für den 28. und 29. März festgesetzt.