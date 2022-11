Der Angeklagte liebt Bücher: er hat eine Bibliothek mit 1700 Werken

Zu Beginn des Prozesses machte der überaus höflich auftretende und redegewandte Angeklagte nur Angaben zu seiner Person und ließ dabei einen vorbildlichen Lebenslauf erkennen. Er wuchs in der Nähe von Pforzheim auf und absolvierte eine Lehre als Großhandelskaufmann. Mit Mitte 20 wechselte er zu einer Versicherung, wo er sich als Spezialist für Buchhaltung und Rechnungswesen etablierte. Nach einer vierjährigen Auslandsstation in Ungarn wurde er zum Abteilungsdirektor mit Prokura befördert, die er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2010 bekleidete. Bis zu seiner Verhaftung war er zudem als Dozent für Buchhaltung und Rechnungswesen tätig. Mit seiner zweiten Ehefrau hat er zwei Kinder, seit 44 Jahren lebt er in seinem Haus in Renningen. Der Literaturliebhaber besitzt nach seinen Angaben eine Bibliothek mit rund 1700 Büchern, hat es als Läufer bis zum Marathon gebracht und sammelt zudem Münzen.