Weil der Stadt Roman Spilek kann in der Stadthalle spielen

„Mein Antrieb ist einfach die Lust am Musik machen“

Roman Spilek ist ein Musiker, der es liebt, Gitarre zu spielen. Eigene Songs, wie auch als Berufsgitarrist, beispielsweise in Musicals oder bei TV-Produktionen. „Mein Antrieb ist tatsächlich einfach die Lust am Musik machen“, sagt er. Seine Texte handeln oft von Zusammengehörigkeit, innerem Frieden und Einklang. „Ein Song heißt beispielsweise ‚Peace of Mind’, es gibt aber auch nachdenkliche Songs über unsere sehr hektisch gewordene Gesellschaft und dem immer weiter, höher und größer“, berichtet er.

Dabei beschreibt er seine Musik als gitarrenlastige, bluesige Pop-Rock-Musik mit eingängigen Melodien. Zusätzlich hatte der Musiker in der Weiler Stadthalle auch einige bearbeitete Covers von den Beatles, Stevie Wonder und Amy Winehouse mit im Gepäck.

Mit im Gepäck hatte Spilek an diesem Abend auch Kim Hofmann. „Ein echter Glücksfall. Kim ist eine tolle Sängerin, aber auch einfach eine gute Freundin“, erläutert er freudig. „Ich spiele ja auch in ihrem Pop-Projekt ‚KIM’ ihre Songs und da hat sie in den vergangene Monaten auch erste Erfolge auf Spotify und Co gehabt.“ So sind Spilek und Hofmann ein gutes Team. Musiker, die einzeln, wie auch im Team zur Hochform auflaufen. Die Musik ist für beide ein Lebenselixier. „Mich inspirieren alltägliche Begegnungen, Erfahrungen, die ich oder meine Freunde machen. Und natürlich inspiriert mich die Liebe“, sagt Kim Hofmann.

Doch, wie geht es weiter mit den Groove-Tonight-Veranstaltungen? „Die Aussichten für die Herbst/Winter-Saison sind relativ düster, weil durch die Abstandsregeln vermutlich ausschließlich die Stadthalle freigegeben wird und die ist atmosphärisch leider nicht optimal“, bedauert Richter. Dennoch plant er noch zwei weitere Konzerte. „Wir wollen uns von dem Virus nicht komplett ausbremsen lassen und vor allen Dingen weiter wenigstens etwas für die Musiker und die Kulturszene in Weil der Stadt tun.“