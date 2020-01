Weil der Stadt Rettungsdienst hilft Mann: Plötzlich zückt er ein Messer

Dass Patienten allerdings ein Messer zücken, das komme nicht häufig vor. In Weil der Stadt muss deshalb die Polizei eingreifen. Die Beamten umstellen das Gebäude. Wie die Polizei mitteilt, ist es die Freundin des Täters, die die Wohnung über die Terrassentür verlässt. Durch diese Türe können folglich die Polizisten in die Wohnung. Dort treffen sie auf den Mann, der sie mit einem Springmesser in der Hand empfängt. „Auf Ansprache ließ er das Messer fallen und wir konnten ihn festnehmen“, sagt die Polizeisprecherin.

Patient muss in die Zelle des Polizeireviers Leonberg

Der Notarzt untersucht den Patienten, bevor ihn die Rettungssanitäter endlich ins Krankenhaus bringen können, wo ihn die Ärzte weiter untersuchen – in Polizeibegleitung. Nach der ambulanten Behandlung im Krankenhaus endet die Nacht für den 44-Jährige in der Zelle des Polizeireviers Leonberg. All die Messer und Schwerter, die die Polizisten in der Wohnung finden, beschlagnahmen sie.

Man habe in der Vergangenheit schon versucht, statistisch zu ermitteln, wie häufig Rettungskräfte angegriffen werden, sagt DRK-Sprecher Udo Bangerter. „Das ist aber ganz schön schwierig, auch weil es so selten ist – zum Glück.“ Deeskalation sei aber Teil der dreijährigen Ausbildung zum Rettungssanitäter.