Weil der Stadt Reparieren, upcyceln und genießen

Doch warum wird das Repair Café so gut angenommen? Das Konzept des Projektes verbindet sowohl soziales, als auch nachhaltiges Handeln. „Durch unser Angebot entlasten wir die Umwelt, wir vermeiden unnötigen Müll und vermindern den Schadstoffausstoß“, erklärt Bernhard Drollinger. In der heutigen Zeit sei ein umweltschonendes Verhalten wichtiger denn je. Eine Reparatur anstelle einer Neuanschaffung spare Ressourcen und trage zum Umweltschutz bei.

Die Welt ein bisschen verändern

„Auch wenn es global gesehen nur ein kleiner Beitrag, eben nur ein Zeichen ist“, wie Bernhard Drollinger erklärt, zeigen die über 2000 Repair Cafés in mehr als 30 Ländern der Erde beispielhaft, wie man im Alltag nachhaltiger leben kann: „Vielleicht können wir die Welt nicht retten, aber wir können die Welt verändern!“

Doch auch der soziale Aspekt spielt für Bernhard Drollinger eine große Rolle. Durch gemeinsame Arbeit der ehrenamtlichen Helfer wird versucht, für jedes Problem eine schnelle und effiziente ­Lösung zu finden. „Das ist das Schöne am Repair Café, dass man sich gegenseitig hilft, ganz ohne Konkurrenzdenken“, ­berichtet Michael Jacobsen, der selbst ­tatkräftig bei der Reparatur von Unter­haltungselektronik mithilft. Für ihn ist der Teamgeist charakteristisch für das Projekt. Auch gut erhaltene Koffernäh­maschinen und Fahrräder werden gesammelt, die vom Repair Café an bedürftige und geflüchtete Personen vermittelt werden.

Geben und Nehmen

Eine Bereicherung für alle Beteiligten – nicht zuletzt, weil einige der Personen, die in der Vergangenheit auf das Angebot des Repair Cafés zurückgekommen sind, dort inzwischen selbst ehrenamtlich aktiv sind. „Viele Flüchtlinge helfen mittlerweile selbst mit. Ich finde es toll, dass es ein Geben und Nehmen ist“, erzählt Hermes Kauter. „Es ist erstklassig, dass es so etwas gibt. “

Repair Café Merklingen:

An jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr im ­Remigiushaus. Pausen sind im Januar, August und September. Weitere Infos gibt es unter der Nummer 0 70 33 / 53 49 28 oder per Mail an umweltteam.merklingen@gmail.com.