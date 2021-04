Weil der Stadt Ratssitzungen gibt’s künftig im Netz zu sehen

Man einigte sich zunächst auf Probeaufnahmen, die den Stadträten zur Begutachtung vorgelegt wurden. Doch auch danach gab es einigen Vorbehalt gegen das Einstellen der Aufzeichnung ins Internet. So fragte Stadtrat Michael Hofbauer (CDU), was bei unbefangenen Äußerungen passiere, die jemand als Rufschädigung empfinden könne. Hans Dieter Scheerer (FDP) wies auf den Artikel 5 des Grundgesetzes hin, der die Meinungsfreiheit garantiere. „Da darf man viel sagen“, so der Rechtsanwalt.