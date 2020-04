Eine moderne Verwaltung, eine gute Infrastruktur und eine vorwärts gewandte Ausrichtung in allen Lebenslagen seien ihm außerdem sehr wichtig. „Für den Hauptort genauso, wie für die Teilorte“, stellt Boppel dabei klar. Im Wahlkampf will er zudem auf die Themen Bürger-App, Digitalisierung, Bürgernähe, Tourismus und Familienfreundlichkeit eingehen. Außerdem will er die Themen Stadtwerke und Fahrradwegenetz bearbeiten.