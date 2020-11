Weil der Stadt Premiere für den neuen Rathauschef Christian Walter

Der Kepler wurde versetzt

„Heute ist ein besonderer Tag“, sagt der 30-Jährige, der sechs Jahre kommunalpolitische Erfahrung als Mitglied und Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Gemeinderat mit in die Keplerstadt bringt. Besonders sei dieser Tag nicht nur, weil „Kepler seit heute nicht mehr auf seinem Sockel steht“, sagt Walter und schmunzelt dabei. Das Denkmal musste wegen der Arbeiten auf dem Marktplatz vorläufig weichen. Besonders für ihn sei dieser Tag auch, weil seine Wahl am 16. August fast genau drei Monate her ist, erklärt der in dezentem Schwarz gekleidete Verwaltungschef, der am 2. November seine Arbeit im Rathaus aufgenommen hat.