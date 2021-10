Weil der Stadt Polizei nimmt Sprayer fest

Weil der Stadt - Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer haben Polizisten am Sonntag in Weil der Stadt vorläufig festgenommen. Eine 21-Jährige und ein 30-Jähriger wurden laut der Polizei dabei erwischt, wie sie in der Abstellgruppe des Weil der Städter Bahnhofs eine S-Bahn besprüht haben. Sie entfernten sich anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort, wurden jedoch kurz nach der Tat von einer Streife der Landespolizei aufgegriffen und festgenommen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.