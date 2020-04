Weil der Stadt Originelle Aktion soll den Gasthof Baum retten

Für Cornelia Czernek ist das eine Welle der Solidarität, die sie nie erwartet hätte. „Wie mich hier alle unterstützen, haut mich um“, sagt sie. Das ist der positive Aspekt an der Krise, denn Czernek hat es sicherlich geahnt. Aber jetzt hat sie es schwarz auf weiß. „Ich weiß, dass ich meinen Job gut gemacht habe“, sagt sie.

Nur: Warme Worte allein helfen wenig. Ihre Kinder mussten sie erst überreden zu der Sache mit der Spendenaktion. Der Sohn Benjamin richtete die Internetseite ein, die Töchter Miriam und Tamara verbreiteten die Botschaft in der örtlichen Facebook-Gruppe. Seit sieben Tagen ist die Aktion „Rettet den Baum“ jetzt online. Und der Spendenstand, wie gesagt, ist höchst ordentlich.

„Ich bin wirklich überrascht“, sagt Cornelia Czernek. Klar, man könnte einen Geldschein über den Tresen reichen, aber das wäre etwas unangenehm – für die Wirtin und den Spender. „Man spürt, die Leute würden einem gern was geben, über die Plattform ist das ideal“, stellt sie fest, immer noch etwas unangenehm berührt, dass es soweit kommen musste.

Nur rumsitzen wird Cornelia Czernek nicht

Aber es ist ja nicht aufgrund ihres Verschuldens. Cornelia Czernek kocht schwäbisch gut, der Baum ist immer voll, es kommen viele Stammtische und Stammgäste. Normalerweise. Nur rumsitzen wird Czernek nicht, auch nicht, solange sie niemanden bewirten darf. Seit Montag bietet auch sie – wie die meisten ihrer Kollegen – Speisen zum Mitnehmen an. Die Resonanz ist gut. „Ich bin ausverkauft“, berichtete Czernek nach dem ersten Baum-to-go-Tag. Parallel arbeitet sie an den Vorbereitungen des Osterfestes. Dass auch an diesem großen Familienfest, an dem viele normalerweise in großer Gruppe essen gehen, die Gasthöfe geschlossen bleiben müssen, schlägt das Loch in de Kasse noch mal tiefer. Deshalb gibt es im Baum, und nicht nur hier, ein Menü zum Mitnehmen.

Die fehlenden Einnahmen kann das freilich nicht ausgleichen. Neben dem täglichen Betrieb fehlen die Feste und Feierlichkeiten, die Kegel-Abende und die Gäste in den Fremdenzimmern. Für zehn Mitarbeiter ist der Baum Existenzgrundlage oder ein wichtiges Zubrot. „Wir brauchen ein durchgängig brummendes Geschäft, um über die Runden zu kommen und Rücklagen zu bilden“, sagt die Chefin.

Sie glaubt aber fest daran: Irgendwann gibt es eine große Wiedereröffnungs-Sause für alle Spender.