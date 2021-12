Weil der Stadt Offizieller Titel als Keplerstadt bestätigt

Namensgebung pünktlich zum Kepler-Geburtstag

Christian Walter freute sich sehr über die Entscheidung des Innenministeriums: „Auch heute noch hat Johannes Kepler eine große Bedeutung für unsere Stadt“, betont er. Neben der Namensgebung einiger Einrichtungen, beispielsweise des Gymnasiums, erinnere auch das große und frisch sanierte Denkmal auf dem neuen Marktplatz aktiv an ihn. Künftig verdeutliche der Zusatz „Keplerstadt“ diese Bedeutung. „In wenigen Wochen feiern wir den 450. Geburtstag von Johannes Kepler, der am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt geboren wurde. Wir freuen uns daher sehr, dass wir dem berühmtesten Sohn unserer Stadt pünktlich zu seinem 450. Geburtstag dieses Geschenk machen können“, sagt der Bürgermeister.