Weil der Stadt Neuer Verein soll sich um Weihnachtsmarkt kümmern

Weil der Stadt - Man ist in Winterstarre, sagt Marion Beck, die Weil der Städter Citymanagerin. Das gilt auch für den Weihnachtsmarkt. Der fällt in diesem Jahr aus, diese Entscheidung hat die Stadtverwaltung jetzt gefällt. „Wir haben lange überlegt und gezögert“, sagt der Beigeordnete Jürgen Katz. Natürlich habe man auch einen Plan erwogen, wie ihn Leonberg anstrebt. Also einzelne Weihnachtsstände, über das Stadtgebiet verteilt, an denen sich höchstens 20 Personen aufhalten.