Weil der Stadt Nach acht Monaten Pause: Klassik im Klösterle

Weil der Stadt - Die Musiker des Fauré-Quartetts haben sich 1995 gleich zu Beginn ihrer Studienzeit an der Karlsruher Musikhochschule im 150. Jubiläumsjahr Gabriel Faurés zusammengefunden. Seither ist das Ensemble eine erfolgreiche Formation. In Weil der Stadt interpretierten es in der Reihe Klassik im Klösterle zunächst das Klavierquartett Nr. 1 in c-Moll op. 15 von Gabriel Fauré mit großer Leidenschaft. Romantik und Impressionismus waren deutlich herauszuhören. Die Sonatensatzform in den Ecksätzen und die Dreiteiligkeit in den Mittelsätzen wurden herausgearbeitet. Klare formale Gestaltungskraft stach auch bei den Pizzicato-Passagen des Scherzos hervor.