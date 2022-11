Weil der Stadt Mit Dreifachwumms geht die Fasnet los

Fasnet 2023 kann kommen

Für die Weiler Narren ist die diesjährige Fasnetseröffnung doppelter Grund zum Feiern. Der Fasnetverein schaut nicht nur auf eine neue Saison – sondern auch auf die erste seit 2020. Seitdem konnte zumindest der große Umzug im Frühjahr nicht mehr stattfinden, der 11.11. wurde derweil im vergangenen Jahr nur mit wesentlich kleinerem Publikum und 3G-Kontrolle gefeiert. „Die Freude war noch nie so groß wie jetzt“, berichtet Narren-Vorsitzender Frank Gann. „Aber keiner traut sich wirklich zu sagen, dass das zu hundert Prozent klappt.“ Der Verein mit rund 1400 Mitgliedern steckt schon in der Planung für die Fasnet im Frühjahr, die dieses Jahr mit Start im Februar besonders früh liegt. „Wir versuchen, einiges noch ein wenig hinauszuzögern“, berichtet Gann. „Falls doch noch was kommt.“ Das eine oder andere enthusiastische Vereinsmitglied müsse man deshalb noch ein wenig bremsen.

Aber auch, wenn die Coronapandemie im kommenden Jahr wohl kein Hindernis mehr für die Narren wird – an Krisen mangelt es in dieser Zeit nicht, und auch der Weiler Verein bekommt diese zu spüren. Material, das für den Wagenbau benötigt wird, ist deutlich teurer geworden. „Unsere Materialbestellungen sind fünfstellig“, berichtet Gann. Weil Kohlensäure – ein Nebenprodukt der Düngemittel-Produktion, die wegen steigender Gaspreise heruntergefahren wurde – knapp wurde, fiel bei den Weiler Narren eine Getränkelieferung für ein Fest aus. Und nicht zuletzt sind auch die Anforderungen an die Organisation stark gestiegen, besonders mit Blick auf Sicherheit. „Das sind Themen, die hatten wir vor zehn Jahren nicht.“

Trotz allem ist dieser Aufwand für Gann „positiver Stress“, sagt er. „Wir freuen uns alle sehr.“ Für die Besucherinnen und Besucher soll sich bei der kommenden Fasnet nichts ändern: „Es wird eine traditionelle Fasnet, wie wir sie früher gefeiert haben“.