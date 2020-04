Weil der Stadt Lions Club spendet der Tafel 1000 Euro

Die Tafel Sindelfingen leidet doppelt unter der derzeitigen Situation. Sie erhält von den Supermärkten weniger Waren, weil in diesen zuletzt viele Produkte knapp geworden sind. Die Weitergabe von Waren an die Tafel kommt ins Stocken. Zugleich kommen in die Sindelfinger Tafelladen weniger Kunden. Der Umsatz des Ladens sinkt. Die Fixkosten, wie etwa die Finanzierung des Transporters, bleiben dagegen bestehen. Der Lions Club Johannes Kepler hat der Sindelfinger Tafel 1000 Euro als Beitrag zu den Fixkosten gespendet. Diese werden von der Stiftunglife – gemeinnützige Stiftung für Leben und Umwelt – noch einmal um weitere 1000 Euro ergänzt. Rolf Bayer, Präsident der Kepler-Lions, sagt: „Die Tafel Sindelfingen ist für die Bedürftigen der Stadt ein immens wichtiger Faktor in ihrem Leben. Wir wollen nicht, dass diese Hilfe in der Corona-Krise aus finanziellen Gründen wegfällt.“