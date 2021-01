Weil der Stadt Leonberger Kirche übernimmt die Kita

Weil der Stadt - Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Leonberg übernimmt von Januar an den evangelischen Kindergarten in Weil der Stadt. Schon im Oktober hatten die Leonberger Protestanten das mit der Weil der Städter Kirchengemeinde vereinbart. Jetzt hat dem Ansinnen auch der weltliche Gemeinderat in Weil der Stadt zugestimmt. Die Stadt unterstützt den kirchlichen Kindergarten nämlich mit Zuschüssen – und wird das nun auch weiterhin unter der neuen Trägerschaft tun.