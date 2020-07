Weil der Stadt/Leonberg Youtuber wird wegen sexuellen Übergriffs verurteilt

Dem Angeklagten sei zugute zu halten, dass sich die Geschehnisse am unteren Rand der Strafbarkeit abgespielt hätten, und dass die Tat bereits fast zwei Jahre zurückliege. Gegen ihn spreche jedoch, dass er aus zutiefst egoistischen und frauenverachtenden Motiven gehandelt habe. „Er hat seine prominente Stellung für seine sexuell motivierten Spielchen ausgenutzt“, urteilte De Falco. Die beiden 14-Jährigen seien massiv eingeschüchtert gewesen, hätten sich dann aber noch am selben Tag an die Polizei gewandt.

Es ist bereits das zweite Mal, dass gegen den Youtuber Yo Oli eine Bewährungsstrafe verhängt worden ist. Im Dezember vergangenen Jahres verurteilte ihn das Landgericht Berlin wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-jährigen Schülerin zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe. Da dieses Urteil jedoch noch nicht rechtskräftig ist, konnte es in dem Prozess in Leonberg nicht berücksichtigt werden. Laut De Falco wird aus den beiden Urteilen nach Rechtskraft eine so genannte nachträgliche Gesamtstrafe gebildet. Da die Urteile in der Summe jedoch nicht über zwei Jahre hinausgehen, werde es bei einer Bewährungsstrafe bleiben.