Weil der Stadt/Leonberg Winter-Training für Fahranfänger

Weil der Stadt - Der Winter bildet immer eine besondere Herausforderung für Autofahrer – nicht nur, aber vor allem für Fahranfänger. Damit Führerschein-Neulinge sicherer durch den Winter kommen, organisiert das Amt für Jugend und Soziales der Stadt Weil der Stadt zusammen mit dem Stadtjugendring ein ADAC-Sicherheitstraining für junge Fahrer. Der Kurs findet am Samstag, 4. Januar, von 8 bis 16 Uhr auf dem ADAC-Übungsgelände in Leonberg statt. Das Angebot richtet sich an Führerscheininhaber bis einschließlich 25 Jahre. Ein Auto wird vor Ort nicht gestellt, die Teilnehmer müssen selbst eines mitbringen.