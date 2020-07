Weil der Stadt - Unter dem Titel „Go for charity“ können Weil der Städter Bürger laufend oder radelnd Kilometer für einen guten Zweck zurücklegen. Für jeden Kilometer Wegstrecke wird ein bestimmter Betrag zugunsten der Essensausgabe der Mensen in den Weil der Städter Schulen bezahlt, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Höhe des „Kilometergeldes“ wird noch bestimmt und hängt ab vom Gesamtbestand des Fördertopfes einschließlich der Sponsorenbeiträge.