Weil der Stadt kooperiert mit Caritas Eine Partnerschaft gegen die Wohnungsnot

Die Caritas Schwarzwald Gäu übernimmt beim Projekt vor allem eine Vermittlerrolle: Potenzielle Vermieterinnen und Vermieter können sich bei dem Verein melden und werden dort bei der Auswahl der Mietparteien und der Erstellung aller relevanten Mietunterlagen unterstützt. Leer stehender Wohnraum, der nicht genutzt wird, weil die Eigentümer in Sachen Vermietung unsicher sind, könnte so wieder ein Zuhause werden. Gleichzeitig können sich Menschen benachteiligter Personengruppen bei der Caritas melden, werden bei der Wohnungssuche betreut und können sich auch nach Vertragsabschluss an die Ansprechpartner wenden.