In dem Zusammenhang ging es in der Gemeinderatsdebatte zum ersten Mal um Grafenau. Wie vor Kurzem bekannt wurde, ist die dortige Kläranlage, die auch Abwasser von Schafhausen reinigt, marode. Es wird derzeit geprüft, ob es wirtschaftlicher ist, die Grafenauer Anlage still zu legen und das Wasser nach Weil der Stadt zu leiten.