Die größte Baustelle in der Stadt wird damit fertig. 3,88 Millionen Euro hat der Kindergarten gekostet – finanziell eine Punktlandung, was für öffentliche Bauwerke in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit ist. 80 Prozent davon hat die Stadt bezahlt, so sieht es ein alter Kooperationsvertrag vor. Ganz am Anfang der Planungen war dies bei einigen weltlichen Gemeinderäten deshalb auf Unverständnis gestoßen. Bei einer emotionalen Sitzung im Mai 2016 hatten sie moniert, das Schwemmland der Würm sei nicht der richtige Standort, auch ein Gemeinschaftsprojekt mit dem ebenso maroden Kindergarten Jahnstraße hätten sie gern wenigstens prüfen lassen.