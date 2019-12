Weil der Stadt Junge setzt Nachbargarten mit Feuerwerkskörper in Brand

Der Teenager hatte nach den Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr in der "Alte Renninger Straße" den Kracher auf dem heimischen Grundstück gezündet, der brennende Gegenstand sei dann aber versehentlich in einer Hecke des Nachbargartens gelandet. Daraufhin seien fünf Sträucher in Brand geraten. Anwohner konnten die Flammen in Weil der Stadt löschen, bevor die Feuerwehr mit fünf Autos und 32 Kräften anrückte.