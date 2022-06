Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Montag gegen 14.45 Uhr bei einem Unfall in der Straße „Malersbuckel“ in Weil der Stadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Jugendliche die Straße in Fahrtrichtung B 295, wobei er laut der Polizei vermutlich recht zügig unterwegs war. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender 78 Jahre alter VW-Fahrer sah den Radfahrer rechtzeitig und hielt an. Der 15-Jährige bremste stark ab, was mutmaßlich dazu führte, dass er stürzte. Anschließend schlitterte er über die Fahrbahn und stieß gegen den VW. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro.