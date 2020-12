Weil der Stadt Hospiz-Leiterin geht in den Ruhestand

Ehrenamtliche werden in Kursen und Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet

Die Begleitung gibt den Mitarbeitern auch viel zurück, es ist ein gutes Gefühl, Menschen auf ihrem letzten Weg zu unterstützen. „Kein Abschied ist wie der andere, keine Begleitung von kranken Menschen und ihren Angehörigen bis zur letzten Stunde ist wie die andere“, weiß Iris Schell. Die Ehrenamtlichen werden in Kursen und Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet, und sie treffen sich regelmäßig in Gruppensitzungen, um sich auszutauschen, miteinander zu reden und weiterzubilden.

Ihre Aufgabe hat Iris Schell zutiefst zufrieden gemacht. Trotzdem ist es Zeit für eine Pause. Im neuen Lebensabschnitt will sich die lebhafte Weil der Städterin wieder mehr dem Sport widmen. Yoga, Aquafitness, Gymnastik und Walken stehen auf dem Plan. Zusammen mit ihrem Mann, der ebenfalls in den Ruhestand wechselt, will sie „ein paar Dinge zuhause anpacken.“ Und manches, meint sie zum Schluss, müsse man einfach auf sich zukommen lassen. Im Privaten wie in der Hospizarbeit, denn: „Sein Schicksal kennt keiner.“

Jetzt engagiert sie sich beim Stadtseniorenrat

Die Leiterin des Hospizdienstes ist im Ruhestand – und gleich oberste Seniorin der Stadt. An das Wort muss sie sich erst gewöhnen, dennoch hat die 64-Jährige jetzt von Hans Joachim Dvorak den Vorsitz des Stadtseniorenrates Weil der Stadt übernommen. „Das ist eine wichtige Arbeit“, sagt sie. „Wir werden ja immer mehr.“ Älterwerden sei ein Prozess – und den will die Pädagogin künftig aktiv in der Stadt mit begleiten.

Pläne hat sie noch nicht gefasst, das ist in Corona-Zeiten eh schwierig. Iris Schell kündigt aber an, auch politische Akzente setzen zu wollen, etwa wenn es um das Neubaugebiet Häugern oder andere Projekte geht.