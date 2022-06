Der 31-jährige Frohnmaier vertritt den Wahlkreis Böblingen im Bundestag. Der Kreisvorsitzende der AfD Böblingen ist seit 2020 auch stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei in Baden-Württemberg. Frohnmaier hat Linksradikale als Täter in Verdacht, die vor dem anstehenden AfD-Landesparteitag in Stuttgart im Netz zu Besuchen bei Politikern der Rechtspopulisten aufgerufen hätten. „Dies stellt einen weiteren Versuch dar, die demokratische Opposition in Deutschland einzuschüchtern und frei gewählte Abgeordnete unter Druck zu setzen“, sagte er. Zuletzt war der AfD-Abgeordnete wegen seiner Nähe zu Russland heftig kritisiert worden.