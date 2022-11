Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag die Rolltore eines Firmengebäudes in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt mit großen Schriftzügen beschmiert. Anders als in Leonberg und Rutesheim, wo die Täter ein „Z“ als ukrainefeindliches Zeichen aufgesprüht haben, geht die Polizei hier nicht von einem politischen Hintergrund, sondern von einer gewöhnlichen Sachbeschädigung aus. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70 bei der Polizei melden.